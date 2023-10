"Festa di Halloween e Banchetto di Chiusura: tutti gli Appuntamenti della Torre"

· CHIOCCIOLA

– Oggi il Complesso Museale sarà aperto, ad ingresso libero, dalle 10 alle 13. I visitatori potranno usufruire di una visita guidata in italiano di 45 minuti (con inizio alle 10,10, 11,10 e 12,10). Sono previste visite guidate in lingua inglese (con inizio 10,30 e 11,30). È gradita la prenotazione tramite whatsapp al 3382130462 o e-mail a [email protected].

· DRAGO

Commissione elettorale di società: ricevimento tutti i lunedì dalle 21,15 in poi e tutti i mercoledì dalle 19 alle 20 e dalle 22 in poi. Invitano i contradaioli e i soci a prenotarsi sulla app di società: app.societadicamporegio.it

– Stanno per ripartire i ‘Giovedì in Galleria’. Il primo appuntamento, fissato per giovedì 16 novembre alle 18,30 nella Galleria dei Costumi, tratterà di un tema molto attuale: ‘Chiamarlo amore non si può un incontro sulla violenza di genere’. Per l’occasione saranno presenti: Carolina Pieri, Psicologa, Rosanna Salluce, Rappresentante Associazione ‘Donna chiama donna’, Lavinia Claudione, Società della Salute Senese, Lucia Dilio, Comandante compagnia di Siena dei carabinieri.

· LEOCORNO

– Martedì 31 ottobre Festa di Halloween. Dopo la cena, la serata continuerà con la musica nel salone. E’ possibile prenotarsi specificando nome e cognome e le eventuali allergie e intolleranze mediante l’apposita app entro oggi. Per soci e famiglie.

– Sabato 4 novembre alle 20.45 Lecoporcino. A partire dalle 19,30 in piazzetta sarà possibile fare l’aperitivo. E’ possibile prenotarsi specificando nome, cognome e le eventuali allergie eo intolleranze mediante l’apposita app entro giovedì 2 novembre. Al momento della prenotazione, specificare il nome del gruppopersona con cui si vuole andare a tavola, in caso contrario non può essere garantita la corretta disposizione dei posti. Per soci e famiglie.

· ONDA

– Martedì 31 ottobre appuntamento con Halloween dei Piccoli Delfini. Alle 19,30 ritrovo nel rione per il tradizionale ‘dolcetto o scherzetto’, alle 20,30 pizza in società e a seguire musica con il Dj set degli Addetti. Per info e prenotazioni: Ondapp, oppure contattare Chiara Fineschi o Beatrice Castagnini.

· PANTERA

– Martedì 31 cena di Halloween in Assaggeria. Menù: Tortelli di zucca, Spezzatino indiavolato con patate e peperoni, Occhi di bue e Ossi di morto. In cucina Gigi e Lippino. Prenotazioni esclusivamente su PanterApp, ricordiamo che la prenotazione chiude 24 ore prima dell’evento.

· TARTUCA

– Domani alle 21 in prima e alle 21,30 in seconda convocazione assemblea generale della contrada con il seguente ordine del giorno: Comunicazioni dell’On.do Priore, Presentazione delle proposte di modifica alle norme statutarie, Varie ed eventuali.

· TORRE

– Martedì 31 ottobre festa di Halloween per i cittini. A seguire cena aperta a tutti.

– Domenica 5 novembre sarà effettuato il tradizionale Banchetto di chiusura dell’anno contradaiolo nei locali di società. La vendita delle tessere, anche per gruppi di persone, verrà effettuata, senza prenotazioni, in maniera diretta con contestuale assegnazione dei posti presso l’appartamento in via di Salicotto 78, nel giorno martedì 31 ottobre dalle 18,30 alle 23. Le eventuali tessere invendute, fino ad esaurimento dei posti, potranno essere acquistate, nei successivi giorni, rivolgendosi al custode Alessandro Pianigiani (333 2459516).