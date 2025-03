Festa della donna, la giornata di prevenzione: screening gratuiti

Un modo importante e molto particolare per omaggiare il mondo femminile nei giorni in cui si celebra in tutto il mondo la festa internazionale dei diritti delle donne. L’idea è dell’amministrazione comunale di Piancastagnaio insieme alla Confraternita di Misericordia del paese in collaborazione con la Lega Italiana Tumori che sarà presente nei due importanti incontri pubblici che si svolgeranno l’11 marzo e 22 marzo sul tema “ La libertà di essere”, ossia la giornata di prevenzione dei tumori al seno, alle 17, 30 dell’11 marzo con la conferenza della dottoressa Luciana Biscari presso la saletta Martiri della Resistenza presso il Palazzo Comunale) e “ Amiamoci” , giornata di prevenzione in collaborazione con la Lilt ai giardini pubblici Nasini sabato 22 marzo dove le donne potranno sottoporsi a visite ed esami anche con l’ aiuto della diagnosi per immagini. L’assessore alle pari opportunità del Comune di Piancastagnaio Claudia Vagnoli ha commentato l’ iniziativa: "Ho pensato che il miglior modo di omaggiare una donna fosse darle la possibilità di rispettarsi e volersi bene, per questo mi è sembrato bello e utile promuovere una campagna di sensibilizzazione e una giornata gratuita di diagnostica in cui le donne potranno accedere gratuitamente alla mammografia ed esame ecografico. Abbiamo chiamato l’evento “ Amiamoci” in merito all’amore che noi donne dobbiamo avere e a cui dobbiamo dedicarci attraverso la prevenzione. Giornate che sono state condivise dalla Misericordia di Piancastagnaio attraverso il suo governatore Pierangelo Fabbrizzi che ha subito abbracciato il progetto ed approvato l’ evento". "Lo screening – ha detto ancora l’assessore Claudia Vagnoli – sarà eseguito dai medici dell’associazione Lilt di Siena".

Giuseppe Serafini