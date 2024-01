Festa del Cinema Bruschettini punta a un altro Nastro d’Argento

Dai consensi alla Festa del Cinema di Roma, alla selezione per il Nastro d’Argento. Uno splendido traguardo per ’La voce senza volto’, opera prodotta dal poggibonsese Francesco Bruschettini (foto) per Kahuna Film insieme a Moonlight Cinema e Televisione e a Snv Italia. Il docufilm, dedicato alla storia del cinema con un focus sul doppiaggio, entra fra le candidature (nella lista ufficiale anche i docufilm su Jannacci, Paolo Conte, Gaber e la poesia di Patrizia Cavalli) al prestigioso riconoscimento che sarà consegnato, per le varie sezioni, nella capitale. "Già la Festa del Cinema aveva rappresentato una selezione – osserva Bruschettini, che ha all’attivo un Nastro d’Argento per ’Cani di razza’ – per questa pellicola scritta e diretta da Filippo Soldi da un’idea di Michele Lo Foco. Al mio fianco, nella produzione, Jacopo Capanna e Dario Mazzoli, mentre per Kahuna i produttori sono Francesco Rossi e Matteo Vanni. La novità che presentiamo? Una telefonata inedita di Stanley Kubrick al grande direttore del doppiaggio Mario Maldesi".

Paolo Bartalini