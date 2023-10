Femminicidi e Violenza di Genere: Senatrice Valente a Poggibonsi all'Accabì

Torna in Valdelsa la senatrice Valeria Valente (foto), membro della Commissione parlamentare sul femminicidio e su ogni forma di violenza di genere, fenomeno purtroppo in aumento su tutto il territorio nazionale. Dopo il primo incontro che si è svolto nel marzo scorso, la senatrice ieri pomeriggio ha fatto nuovamente tappa all’Accabì di Poggibonsi per proseguire il percorso avviato. Un percorso di confronto, formazione e sensibilizzazione promosso dal Centro Pari Opportunità dell’AltaValdelsa per accrescere le competenze nel sostenere i percorsi di uscita dalla violenza. Erano presenti all’incontro, come la scorsa volta, operatori e operatrici del CPO, dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali, del Centro Anti Violenza, forze dell’ordine. In Valdelsa, tra l’altro, è partito qualche giorno fa ‘Una stanza tutta per sé’, progetto nazionale per le donne vittime di violenze nato da un accordo tra forze dell’ordine e associazione Soroptimist International d’Italia.