Federazione Italiana Tabaccai di Siena. Marco Franci confermato al vertice

Marco Franci, titolare della rivendita 8 di Sovicille è stato confermato alla guida della Federazione Italiana Tabaccai di Siena. La nomina è giunta alla fine della riunione elettorale nell’ufficio provinciale della Fit, alla presenza del presidente nazionale, Mario Antonelli, del vicepresidente nazionale vicario, Giovanni Catelli e di Massimo Farris, componente del Comitato Esecutivo. "Mi congratulo con Marco Franci – ha detto Antonelli –. Che i tabaccai senesi lo abbiano confermato alla presidenza provinciale dimostra che la dedizione e la passione messe al servizio della categoria hanno portato risultati notevoli sul territorio e una giusta soddisfazione personale". "Ringrazio di cuore i tanti colleghi che hanno votato per me e ancor di più sono grato a tutti i colleghi che nello scorso mandato mi hanno supportato. A chi ancora sarà a mio fianco, a tutti i nuovi eletti nel Consiglio provinciale e a me stesso auguro un buon lavoro per i prossimi anni", ha commentato Franci. Eletti in qualità di vicepresidenti provinciali Duccio Mocenni, titolare della rivendita 28 di Piazza del Campo, e Diana Modesti, titolare della rivendita 62 a Siena. Nel Consiglio provinciale entrano altri 13 consiglieri.