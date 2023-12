FdI, poker di assessori per fare il ’tagliando’ a 6 mesi di amministrazione

Fratelli d’Italia cala un poker di assessori per fare il bilancio dei primi sei mesi alla guida dell’amministrazione comunale con il sindaco Nicoletta Fabio. L’incontro pubblico nella Sala dei Mutilati, moderato dal capo di Gabinetto del primo cittadino Alessandro Manganelli, ha visto anche la partecipazione dei presidenti di Commissione del partito di Giorgia Meloni e del capogruppo in Consiglio comunale, Bernardo Maggiorelli, che ha chiuso i lavori con l’intervento finale.

Nel dettaglio, ciascuno degli amministratori di FdI ha presentato una relazione delle attività svolte nei primi sei mesi a Palazzo pubblico: "E’ la prima volta che viene organizzato un evento del genere – spiega l’assessore e coordinatore comunale di FdI Enrico Tucci – di fronte a un pubblico non selezionato. Abbiamo infatti voluto rivolgerci non agli iscritti o ai simpatizzanti, ma ai cittadini in generale".

Tucci non nasconde un pizzico di delusione: "Mi sarebbe piaciuto vedere una maggiore partecipazione da parte dei cittadini, perché abbiamo parlato di temi che riguardano tutti. In ogni caso – è l’annuncio – intendiamo riproporre ogni sei mesi questa sorta di ’tagliando’ dell’amministrazione della città, parlando direttamente con le persone". E ancora: "Ci auguriamo quindi che in futuro venga capito meglio lo spirito di questa iniziativa, che è un confronto libero – rimarca Tucci – del tutto diverso rispetto ai confronti ’pilotati’ del passato. Il 12 giugno ci offriremo quindi di nuovo alla cittadinanza senese senza rete, cercando di affrontare i problemi senza la bacchetta magica, ma anche senza farceli scivolare alle spalle".

Tucci conclude: "Sono fiducioso, perché tra sei mesi potremo proporre alla cittadinanza una progettualità nostra, mentre al momento ci troviamo a operare con quella ereditata dagli ultimi cinque o, in qualche caso, dieci anni. Insomma, tra sei mesi inizierà sul serio una stagione nuova".