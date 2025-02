FdI, Lazzerini coordinatrice comunale

Passaggio di consegne in FDI: eletta nuova coordinatrice comunale Marzia Lazzerini.La stagione congressuale de che ha visto coinvolto il partito di Giorgia Meloni ha portato anche al passaggio di consegne per il circolo di Fratelli d’Italia di Montepulciano, uno dei primi a nascere in provincia di Siena sin dalla fondazione del partito, che dopo essere stato guidato per 12 anni anni dall’attuale Consigliere Provinciale Gianfranco Maccarone, adesso passa a Marzia Lazzerini, geometra libero professionista e attualmente Consigliere Comunale a Montepulciano, eletta durante le scorse elezioni amministrative con ben 202 voti di preferenza."In questa stagione di rinnovamento del nostro partito abbiamo colto l’occasione per riconoscere l’impegno profuso e le capacità di Marzia Lazzerini, che ha dimostrato di saper portare ad un’ulteriore crescita Fratelli d’Italia nel nostro comune ed affrontare in sede istituzionale le tante problematiche irrisolte con soluzioni efficaci per il territorio - dice Maccarone - per parte mia continua l’impegno all’interno del coordinamento provinciale e regionale del partito, con la certezza che la nuova coordinatrice comunale di Montepulciano sarà in grado di mettere a sistema le tante energie che si sono avvicinate a noi nel corso degli anni".Dal canto suo, la neo coordinatrice Marzia Lazzerini, anticipa già le prossime tappe del percorso: "Per me, oltre che un onore, è una nuova sfida che sento di portare avanti con il massimo impegno. Con tutto il gruppo ci siamo dati l’obiettivo di inaugurare una nuova sede del partito e costituire un gruppo dirigente comunale, grazie ai tanti iscritti che hanno deciso di dedicarsi assiduamente all’attività del circolo".