FdI contro la Ztl: "Danno ai negozi"

A seguito dell’annuncio di attivazione della Ztl dal primo di luglio, arriva la prima risposta. Fratelli d’Italia pronta a dare battaglia contro l’introduzione della Ztl nel borgo di Colle Alta. "Arrecherà solo danno alle poche attività commerciali ancora esistenti, già in difficoltà – si afferma –. Siamo contrari, non per partito preso, ma perché riteniamo che l’amministrazione comunale debba tenere conto del dissenso espresso da più di 1.500 residenti di Colle con una raccolta firme depositata in Comune. Diciamo no, perché l’ascensore non è funzionante, diciamo no perché non esistono sufficienti parcheggi auto e diciamo no perché la viabilità verso la parte bassa della città sarebbe ulteriormente compromessa, vista anche la parziale interruzione di via Livini con percorso alternato. Per questo valuteremo ogni azione a tutela dei cittadini di Colle".