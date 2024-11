Farmacia Niccolini, la grande festa. Bella storia che dura da 120 anni

E’ in festa la "Farmacia Niccolini" di Abbadia San Salvatore. Una grande festa per i suoi 120 anni di vita.

E’ stato il primo punto di vendita di farmaci e prodotti farmaceutici di zona. Per molti anni ancora (dopo l’apertura di nuove farmacia) è rimasta l’unica di Abbadia San Salvatore. Per festeggiare l’avvenimento è stata pensata una iniziativa che ruota intorno alla prevenzione: cinque giornate di esami gratuiti. Quella della Farmacia Niccolini è una grande storia che deve essere raccontata.

Inizia nel novembre del 1904 in dei locali ubicati in via Matteotti. Poi il trasferimento in viale Roma, l’attento adeguamento a tutti i processi innovativi che, nel tempo, hanno interessato il settore. Il fondatore fu il dottor Lorenzo Niccolini, per anni anche gestore.

La proprietà è passata, poi, alla figlia Zela. Oggi è un suo erede diretto, Niccolò Rossi, a gestirla avvalendosi di una squadra di bravi farmacisti. Per dieci anni l’attività è stata anche in amministrazione provvisoria in attesa che Niccolò si laureasse in farmacia.

Un periodo che ha visto Marcello Manzotti uno dei principali protagonisti dei successi della farmacia.

"Nell’agosto del 1985 – racconta – stavo per partire alla volta del mare. Ero proprio prossimo a salire in auto quando venni avvicinato da una signora, con un particolare ombrellino da sole, che mi chiese dove potevo trovare Marcello Manzotti. Gli risposi: sono io. Allora la signora mi disse ’Da domani è assunto in farmacia’".

Senza tante domande, senza tante parole.

"Accettai di corsa, – conitnua il racconto Manzotti – ero incredulo. Invece del mare avviai, così, una esperienza lavorativa che mi ha dato grande soddisfazione. Sono rimasto fino al 2020, cinque anni oltre il diritto a pensione portando dentro di me tante tante soddisfazioni".

Nel corso di tanti anni molti sono stati i professionisti che hanno lavorato alla "Niccolini". Tanti bravi professionisti che hanno fatto carriere.

Alcuni sono diventati proprietari, altri direttori.

Insomma una farmacia storica che per decenni ha risposto alle esigenze del paese e, come detto, per tanto tempo dell’intera zona.