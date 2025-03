Fanno festa dentro una casa. In tre si sentono male, uno è grave. Potrebbero aver fatto uso di droga

di Massimo CherubiniMONTEPULCIANOIn tre sono finiti in ospedale, uno in gravi condizioni, dopo aver fatto uso, questa l’ipotesi su cui stanno lavorando gli investigatori, di sostanze stupefacenti. Il fatto è accaduto venerdì sera in una frazione del comune di Montepulciano. Tre persone, due uomini e una donna, si sono ritrovato - questa la prima ipotesi – in un appartamento del piccolo paese dove, presumibilmente, si erano dati appuntamento per un party. Dopo la festa il gruppetto avrebbe deciso di dividersi. Uno dei due uomini e la donna escono di casa, chiudono la porta. Non fanno in tempo ad uscire che sul pianerottolo si sentono male. Riescono a chiamare il 118. Giunti sul posto i sanitari vengono informati dai due che all’interno della casa c’è un loro compagno. La porta è chiusa, nessuno dei due ha la chiave. Per aprire devono intervenire i vigili del fuoco del distaccamento di Montepulciano, mentere l’uomo e la donna vengono trasferiti al pronto soccorso di Nottola. I pompieri tirano giù la porta dell’appartamento. Il personale medico del 118 entra e trova l’uomo accasciato a terra. E’ in gravi condizioni. Viene subito trasportato anche lui a Nottola. Sul posto i carabinieri della compagnia di Montepulciano per gli accertamenti del caso. Facile immaginare che le indagini si orientino nel mondo della droga. Quando è accaduto il fatto nel piccolo paese regnava il silenzio più profondo anche perché stava piovendo. In pochi si sono accorti dei lampeggianti dei mezzi dei vigili del fuoco, di ambulanze e carabinieri davanti alla casa. Ma non pensavano che in quell’appartamento, che si trova nella via centrale del paese, potesse essere accaduto un triplice malore. L’intervento dei medici di Nottola li ha salvati tutti, compreso l’uomo giunto privo di conoscenza.