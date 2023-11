’Falstaff a Windsor’. Si alza il sipario sulla stagione teatrale. Prima con Shakespeare

Sta per aprirsi il sipario sulla nuova stagione dei Teatri di Siena, intitolata ‘Metaversi’. E un primo segnale di risposta arriva dagli abbonamenti: hanno raggiunto quota 520 quelli già venduti. A inaugurare il calendario, che conta in tutto quindici appuntamenti, sarà lo stesso direttore artistico Alessandro Benvenuti, che salirà sul palcoscenico dei Rinnovati venerdì, sabato e domenica (dal 3 al 5 novembre) con ‘Falstaff a Windsor’ di Ugo Chiti, liberamente tratto da ‘Le allegre comari di Windsor’ di William Shakespeare. Un sodalizio che si rinnova, tra Chiti, Benvenuti e gli attori di Arca Azzurra, dopo i successi di ‘Nero Cardinale’ e ‘L’avaro’.

Sul palco, insieme ad Alessandro Benvenuti ci sono Giuliana Colzi, Andrea Costagli, Dimistri Frosali, Massimo Salvianti, Lucia Socci, Paolo Cioni, Paolo Ciotti ed Elisa Proietti. Un personaggio adattato da Chiti su misura alla fisicità e alle caratteristiche di Benvenuti, per uno spettacolo che unisce ai toni della commedia anche quelli più drammatici che riecheggiano da altre opere di Shakespeare come Enrico IV ed Enrico V. I biglietti sono acquistabili online sul sito dei Teatri di Siena (www.teatridisiena.it) oppure alla biglietteria del Teatro dei Rinnovati, dove è ancora possibile acquistare anche gli abbonamenti.

Il prossimo appuntamento sarà per il 24, 35 e 26 novembre con ‘La locandiera’ di Carlo Goldoni con Sonia Bergamasco, Marta Cortellazzo Wiel, Ludovico Fededegni, Giovanni Franzoni, Francesco Manetti, Gabriele Pestilli, Marta Pizzigallo e Valentino Villa, per la regia di Antonio Latella. Come ogni anno, tutti gli spettacoli in programma nei teatri senese prevedono tre repliche: il venerdì e il sabato alle 21 e la domenica alle 17. La stagione teatrale comprende poi anche la sezione ‘Metaversi Zeta’, dedicata al teatro contemporaneo, e la programmazione del Cercasogni, dedicata ai bambini, che si svolgeranno invece al Teatro dei Rozzi.

Riccardo Bruni