"Faccio 3mila km al mese per pulire undici uffici postali. La busta paga? 750 euro"

"Pulisco undici uffici postali sparsi su tutto il territorio provinciale, per farlo percorro 3000 km al mese e ho una busta paga di 750 euro. Ecco perché oggi protesto". E’ una delle tante testimonianze delle lavoratrici e dei lavoratori di Lux srl, la ditta che ha in appalto la pulizia degli uffici postali nel territorio di Siena. Ieri mattina si è svolto lo sciopero, organizzato da Filcams Cgil e UilTrasporti, con presidio davanti alla sede di piazza Matteotti. "Io ho solo tre ore di tempo per pulire tre piani della sede centrale di Poste Italiane a Siena, per un totale di 500 mq – spiega una delle addette – mentre in altri uffici ho solo 20-30 minuti per svolgere la mansione, ma nell’orario di lavoro è compreso anche lo spostamento. Così è impossibile".

"Poste Italiane ha tagliato le ore – spiega Massimiliano Fabozzi, Filcams Cgil – e paga solo 0,18 centesimi a km per gli spostamenti fatti con auto propria, nulla a fronte dei prezzi del carburante oggi. Ecco perché non si trovano operatori sul posto. del resto, che lavoro si può fare in 20 minuti? ". Concorde Luigi Francesco Graziuso, UilTrasporti: "Di recente non soltanto sono state ridotte le ore di lavoro, ma anche i prodotti per l’igiene degli ambienti. C’è addirittura chi lavora un’ora e mezza alla settimana". Di qui la richiesta di incontro con un rappresentante di Poste Italiane a Siena.

"Questa è una vertenza nazionale – aggiungono i sindacati – che poi ha assunto contorni regionali e locali. Oggi manifestiamo per accendere i riflettori su una situazione non più sostenibile. Il tutto, in vista dello sciopero generale indetto da Cgil e Uil il 17 novembre a Firenze".

Cristina Belvedere