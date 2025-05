Faccia a faccia con il giornalista nello splendido Hotel San Lorenzo

Hotel San Lorenzo ed Élite Group: quando ospitalità e cultura fanno rete a Colle di Val d’Elsa. Una struttura elegante nel cuore del centro storico, una ristorazione di livello e una nuova energia organizzativa. L’Hotel San Lorenzo di Colle di Val d’Elsa si conferma non solo come punto di riferimento dell’accoglienza valdelsana, ma anche come spazio vivo, capace di ospitare eventi culturali e di intrattenimento che valorizzano il territorio.

Il merito è anche della collaborazione con Élite Group, realtà toscana specializzata nell’organizzazione di appuntamenti culturali, talk ed esperienze a tema. Un team affiatato, attento alla qualità e alla costruzione di format pensati per un pubblico curioso, trasversale e in cerca di contenuti stimolanti. Alla base del progetto c’è una sinergia ormai collaudata: quella tra l’hotel ed anche il Portanova Hosteria Enoteca. Così a completare l’esperienza offrendo una cucina ricercata in un contesto accogliente e moderno. Una cornice ideale per incontri pubblici e momenti di socialità.

Il primo evento in programma, atteso per maggio, vedrà come ospite Giuseppe Cruciani, giornalista e conduttore radiofonico noto per il suo stile diretto. Un debutto di forte richiamo che apre un calendario in via di definizione, pronto a coinvolgere nomi di rilievo nazionale. L’obiettivo? Trasformare Colle in un polo di riferimento per eventi di qualità, dove accoglienza e contenuto si incontrano. E a giudicare dalle premesse, il percorso è già ben tracciato.

Cruciani riceverà come dono realizzato da Francesco Aiazzi e Stefano Gennai una simbolica chiave di cristallo del Borgo e del Castello. Sarà consegnata dal Sindaco Piero Pii.