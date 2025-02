Faccia a faccia Ceccuzzi–Ascheri al circolo Arci dei Due Ponti: "Parola alla difesa e all’accusa"

È un pezzo della storia recente della città, in scena al Circolo Arci dei Due Ponti (venerdì 7 marzo alle 21,15), un faccia a faccia inedito: da una parte Franco Ceccuzzi, ex sindaco e deputato Pd, dall’altra Raffaele Ascheri, presidente della Biblioteca degli Intronati che nelle vesti di blogger e scrittore ha prodotto pagine (e interi libri) durissime nei confronti di Ceccuzzi stesso. Il titolo dell’iniziativa è “4.372 giorni dopo. La parola alla difesa e all’accusa. Memorie e idee per una riflessione condivisa sulla storia recente“, iniziativa promossa da Siena post (sulla cui pagina Fb è prevista la diretta della serata) e che sarà guidata dalla giornalista Cristiana Mastacchi. Punto di partenza, la recente assoluzione di Ceccuzzi nel processo di Salerno per il crac del Pastificio Amato.