’Exiles’ ai Rozzi. Greensmith con. Quartet Integra

Il Chigiana International Festival & Summer Academy entra in uno dei suoi momenti più intensi. È la settimana dei grandi eventi, da oggi fino a domenica. Doppio appuntamento stasera. Alle 17 nel Salone dei Concerti di Palazzo Chigi Saracini andrà in scena un viaggio dentro le fiabe di Italo Calvino e dei Fratelli Grimm, con la voce recitante di Claudia Massari e Marianne Lewandowski, accompagnate da Silvia Belfiore al pianoforte, Antonio Caggiano alle percussioni, con le scene di Marco Borgogni e le luci di Danilo Facco. Il concerto ‘Exiles’ è in programma alle 21.15 al Teatro dei Rozzi, con Clive Greensmith, violoncello solista, leggenda dell’Accademia Chigiana, titolare della cattedra di Quartetto d’archi e musica da camera, con il Quartet Integra, dal Giappone (Kyoka Misawa e Rintaro Kikuno violini, Itsuki Yamamoto viola, Ye Un Park violoncello) e il soprano Valentina Piovano.

Riccardo Bruni