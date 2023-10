Ex studenti si ritrovano dopo mezzo secolo

Oggi 8 ottobre sarà un giorno importante per un gruppo di ex ragazzi (o forse oggi si potrebbe dire “diversamente giovani”) che dopo ben cinquanta anni hanno deciso di ritrovarsi per trascorrere una giornata insieme. Stiamo parlando di un gruppo di studenti dell’Istituto Magistrale "Lambruschini" di Montalcino. Una scuola che era l’unico istituto superiore ilcinese e che ha sfornato generazioni di insegnanti elementari anche se poi molti di loro hanno svolto altre professioni. Sarà bello ritrovarsi a “chattare”.....o meglio a parlare seduti al ristorante con gli occhi che guardano altri occhi senza che la testa si chini sullo schermo di un telefonino, ricordare episodi, raccontare aneddoti, riparlare delle attesissime gite scolastiche, uniche occasioni ad alto tasso di trasgressione. Sicuramente avranno molto da raccontarsi, in mezzo secolo di vita di cose ne accadono tante e quel legame che la scuola ha costruito e che si è mantenuto saldo nel tempo permetterà loro di trascorrere una vera giornata di festa anche nel triste ricordo del loro compagno Sergio Monaci, prematuramente scomparso e sulla cui tomba deporranno un mazzo di fiori. Infine tutti a tavola per dare degna conclusione alla reunion. Buona festa dunque a Ennio Cherubini, Stefania Galluzzi, Sergio Mariani, Massimo Minocci, Simonetta Nannetti, Urbano Padelletti, Paola Strada e Lucia Vegni che stanno aspettando che la vecchia campanella del Lambruschini torni per un giorno a suonare.

Andrea Falciani