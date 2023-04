Ex seggiolini dello stadio "Non è discarica abusiva"

Botta & risposta tra Siena Sostenibile, lista che sostiene il candidato a sindaco Fabio Pacciani, e amministrazione comunale. Al centro del dibattito i vecchi seggiolini rimossi dallo stadio: "Ci preoccupa il silenzio sulla vicenda che alcuni giorni fa abbiamo segnalato relativamente all’abbandono degli ex seggiolini rimossi dallo stadio (oramai molto tempo fa) – denuncia la lista sui social –. Le foto parlano più di ogni ulteriore considerazione e la nostra domanda è semplice: perché tali rifiuti speciali non sono stati smaltiti secondo le normative vigenti e si è preferito abbandonarli in via Nino Bixio in adiacenza all’area verde pubblica di viale Mazzini?". Le immagini dei vecchi seggiolini accatastati nel verde, nei giorni scorsi hanno fatto il giro del web. Di qui la puntualizzazione dell’amministrazione comunale, attraverso l’assessore all’Ambiente Silvia Buzzichelli: "Durante i lavori di sistemazione della gradinata allo stadio ’Franchi’, i seggiolini erano stati rimossi perché presentavano problemi di tenuta. Erano quindi stati presi accordi con una ditta specializzata che avrebbe ritirato le sedute in plastica, per riciclarle, provvedendo a consegnare i nuovi seggiolini con uno sconto per il riciclo del materiale". E ancora: "Con il cambio di proprietà della Robur, queste sedie sono state spostate nei Magazzini comunali di via Nino Bixio, dove si trovano tutt’ora in attesa di essere riciclate". Buzzichelli conclude: "Nessuna discarica abusiva: si attende solo di consegnare i vecchi seggiolini alla ditta incaricata, che fornirà le nuove sedute in plastica riciclata".