"Ex Consorzio. Agrario, area da riqualificare"

Quell’edificio sventrato, proprio di fronte alle splendide mura trecentesche, oltre a danneggiare l’immagine del centro storico di Buonconvento, sta provocando anche forti polemiche. Il caso dell’ex Consorzio Agrario, un immobile sulla Cassia abbandonato a se stesso, approderà in consiglio comunale con una interrogazione di Fabio Papini, consigliere comunale del gruppo di opposizione "L’Alternativa" e candidato alle prossime elezioni regionali con Fratelli d’Italia.

"A parte le condizioni di degrado in cui versa da anni l’edificio – lamenta Papini – ci sono anche problemi igienico-sanitari. Chiedo al sindaco e alla giunta comunale chiarimenti sull’eventuale esistenza di un’ordinanza sindacale a tutela del decoro e sulla concreta attuazione di eventuali interventi, oltre a un cronoprogramma per la bonifica e la riqualificazione dell’area". L’esponente del gruppo di minoranza ha inoltre presentato una interrogazione sulla gestione della piscina comunale, riaperta da qualche mese dopo dieci anni.

"Sollecito informazioni sulla pubblicazione di un bando pubblico per l’affidamento pluriennale dell’impianto, i tempi di pubblicazione, la durata prevista del contratto e il coinvolgimento del Consiglio nella definizione del modello gestionale futuro – conclude Papini –. Questi due temi sono fondamentali per il benessere e la qualità della vita dei cittadini di Buonconvento. Come rappresentante della comunità e candidato regionale intendo vigilare affinché l’amministrazione comunale fornisca risposte chiare". Le due interrogazioni saranno discusse nella prossima seduta del consiglio comunale.