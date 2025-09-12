Dopo i lavori, in centro nuova pavimentazione

Pavimentazione nel centro storico di Piancastagnaio dopo i lavori del teleriscaldamento. Una pavimentazione che ridà tutto il fascino della pietra antica all’angolo più bello e significativo del paese. Il rifacimento del basolato è infatti un intervento atteso ed è parte di un progetto di riqualificazione urbana promosso dall’amministrazione comunale. Le opere vanno in parallelo con la realizzazione del centro storico.

Sono interventi in cui si è proceduto e si procederà alla sistemazione della rete idrica in collaborazione con Acquedotto del Fiora, l’impianto fognario, la collocazione di bocchettoni antincendio da parte dei Vigili del Fuoco e la sistemazione dei fili e cavi volanti accanto a monumenti e zone significative del paese, così da ripristinare gradualmente la pavimentazione senza attendere la fine dell’ intera rete. La RR Group, azienda specializzata in pavimentazioni storiche e lavori stradali, è stata scelta per la sua competenza in contesti urbani più delicati.

Particolare attenzione viene data alle pietre antiche che vengono recuperate e riutilizzate dopo essere state ripulite e ricollocate per poter preservare l’identità visiva del paese e ridurre l’impatto ambientale. L’intervento rientra nel più ampio programma di rigenerazione urbana che comprende anche il palazzo Bourbon del Monte e altri progetti per valorizzare il cuore di Piancastagnaio. "È un lavoro importante – commenta l’amministrazione comunale – che unisce la modernizzazione delle infrastrutture con la cura per il patrimonio storico".