Dopo i lavori, in centro nuova pavimentazione

Siena
12 set 2025
GIUSEPPE SERAFINI
Cronaca
Pavimentazione nel centro storico di Piancastagnaio dopo i lavori del teleriscaldamento. Una pavimentazione che ridà tutto il fascino della pietra...

La ripavimentazione del centro storico di Piancastagnaio con il lastricato dopo gli importanti lavori per il teleriscaldamento

Pavimentazione nel centro storico di Piancastagnaio dopo i lavori del teleriscaldamento. Una pavimentazione che ridà tutto il fascino della pietra antica all’angolo più bello e significativo del paese. Il rifacimento del basolato è infatti un intervento atteso ed è parte di un progetto di riqualificazione urbana promosso dall’amministrazione comunale. Le opere vanno in parallelo con la realizzazione del centro storico.

Sono interventi in cui si è proceduto e si procederà alla sistemazione della rete idrica in collaborazione con Acquedotto del Fiora, l’impianto fognario, la collocazione di bocchettoni antincendio da parte dei Vigili del Fuoco e la sistemazione dei fili e cavi volanti accanto a monumenti e zone significative del paese, così da ripristinare gradualmente la pavimentazione senza attendere la fine dell’ intera rete. La RR Group, azienda specializzata in pavimentazioni storiche e lavori stradali, è stata scelta per la sua competenza in contesti urbani più delicati.

Particolare attenzione viene data alle pietre antiche che vengono recuperate e riutilizzate dopo essere state ripulite e ricollocate per poter preservare l’identità visiva del paese e ridurre l’impatto ambientale. L’intervento rientra nel più ampio programma di rigenerazione urbana che comprende anche il palazzo Bourbon del Monte e altri progetti per valorizzare il cuore di Piancastagnaio. "È un lavoro importante – commenta l’amministrazione comunale – che unisce la modernizzazione delle infrastrutture con la cura per il patrimonio storico".

