"Eventi e appuntamenti nelle Contrade di Siena: arte, cultura e tradizione in programma"

· AQUILA

– Domani torna l’aperitivo del venerdì! Ricordiamo lo svolgimento della serata: alle 17,30 conversazione con la Dottoressa Fantozzi, Direttrice della Senologia de Le Scotte, sulla prevenzione dei tumori alla mammella nella sala delle assemblee. Dalle 19 circa apericena a buffet nei locali del Circolo. È gradita la prenotazione tramite app!

· CHIOCCIOLA

– Domani alle 18 inaugurazione della mostra fotografica allestita nel Complesso Museale della Contrada della Chiocciola dal titolo ‘Impressioni. Siena e il Palio negli scatti di Zoltan Nagy’ Un suggestivo viaggio che ci riporta tra la fine degli anni ’70 alla metà degli anni ’80 quando Gerard Beaugonin, vivace intellettuale chiocciolino, commissionò alcune campagne fotografiche che raccontano la città e la sua Festa. La mostra resterà aperta secondo il seguente orario: sabato 24 febbraio (16-20), domenica 25 (10-13), sabato 1 marzo (16-20), domenica 2 (10-13), sabato 9 (16-20), domenica 10 (10-13). Oltre agli orari indicati è possibile prenotare concordare visite aggiuntive scrivendo un messaggio whatsapp al numero 338 213 0462.

· LEOCORNO

– Sabato 24 cena della caccia.

– Domenica 25 cena della domenica con partita.

· NICCHIO

– Corso bandieraie, appuntamento ogni lunedì alle 21,15 nelle stanze dell’economato. Iniziativa aperta a tutti i protettori.

– Corso di pittura: chiunque volesse partecipare può recarsi nelle stanze dell’economato, ogni martedì alle 21,15. Iniziativa aperta a tutti i protettori.

· ONDA

– Sabato 2 marzo alla Duprè torna la cena della nana. In cucina Leo & Marco Bigliazzi con Sara e co. È possibile prenotarsi attraverso OndApp, per info è possibile contattare Lorenzo Baragatti.

· PANTERA

– Sabato 24 febbraio cena con il capitano. Prenotazioni su PanterApp o contattando Margherita (3388410550), Camilla (338869 7893) o Bianca (3345726660). Ricordiamo che la prenotazione chiude 48 ore prima dell’evento.

– La società organizza il torneo di burraco ogni secondo giovedì del mese, quindi nei seguenti giorni: giovedì 14 marzo, giovedì 11 aprile e giovedì 9 maggio.

– La Società Due Porte organizza martedì 5 marzo la cena con i giocatori del Siena FC. Prenotazioni su PanterApp o contattando Margherita (3388410550), Camilla (3388697893) o Bianca (3345726660). Ricordiamo che la prenotazione chiude 48 ore prima dell’evento.

· SELVA

– Domani Aperò in Rummeria

– Sabato 24 febbraio: sabato Selvaiolo (prenotazione obbligatoria).

– Lunedì 26 febbraio alle 21,30 assemblea generale al museo della contrada.

· TORRE

– Oggi alle 7,40 Donazione di gruppo al Centro Emotrasfusionale. Per appuntamento contattare Stefano Mancini 335456835. Alle 20 Burraco in società aperto a tutti organizzato dal Gruppo Donne con bet. Per prenotazioni telefonare a Laura Pesavento 347120 4500.

– Domani alle 20,30 cena dei bolliti.

– Sabato 24 febbraio alle 9,30 alla Fontanina il Circolo Culturale I Battilana organizza una visita guidata a Palazzo Chigi Piccolomini alla Postierla. Prenotazioni Luca Bonomi 3338468116. Alle 17 Il Gruppo piccoli organizza un quizzone sul Palio e le contrade per i bambini. A seguire pizza aperta a tutti.

– Martedì 27 febbraio alle 20,30 cenino.