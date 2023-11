"Eventi di Chiusura dell'Anno Contradaiolo: tutte le date da non perdere!"

· AQUILA

– Domenica 26 novembre all’Hotel Garden si terrà il Banchetto di chiusura dell’anno contradaiolo, a partire dalle 13.

· GIRAFFA

– Martedì 28 novembre cena di pesce a quattro mani Tullio&Le Sorelline. Prenotarsi tramite app o mail ([email protected]) entro il 26.

– Venerdì 8 dicembre : Banchetto di chiusura dell’anno contradaiolo alle ore 13 nei locali di società. Tessere in vendita martedì 28 dalle 18 alle 19,30 in società di via delle Vergini; Mercoledì 29 dalle 21,30 alle 23 nella segreteria di contrada, giovedì 30 dalle 21,30 alle 23 nella segreteria di contrada.

· LEOCORNO

– Nei giorni di venerdì 24 e sabato 25 novembre al teatro del Costone il gruppo Solidarietà della Contrada del Lecorno presenta ‘Pensione Cristina’, una commedia in due atti scritta e diretta da Letizia Gettatelli Vannoni, il cui ricavato sarà devoluto all’associazione Il Laboratorio. Per info e prenotazione biglietti, che potranno essere acquistati presso i locali della Contrada esclusivamente il 19 novembre, contattare Chiara Bologni (cell. 3488588296) entro e non oltre il 16 novembre.

– La Commissione Elettorale comunica che nei giorni: Venerdì 1 dicembre dalle 21 alle 24, sabato 2 dalle 9 alle 19 e domenica 3 dalle 9 alle 12 si terranno, nella Sede della Contrada, le elezioni per il rinnovo degli organi dirigenziali della contrada e del consiglio direttivo della società per il biennio 20242025. Le liste elettorali sono esposte nei locali della Contrada e nella bacheca in piazzetta Virgilio Grassi.

· NICCHIO

– Venerdì 24 novembre si terrà il Banchetto Annuale del Gruppo Donatori di Sangue della Nobile Contrada del Nicchio ‘Luciano Guideri’. Come di consueto la cena sarà offerta ai donatori. Per partecipare segnarsi nel cartello in società. Per soci e famiglia.

· PANTERA

– Martedì 21 novembre, alle 19, nella chiesa di San Niccolò al Carmine, sarà celebrata dal Rev. Correttore la S. Messa, preceduta dalla recita del S. Rosario alle 18,30.

– Martedì 21 novembre Assaggeria ‘cena pugliese’. Menù: Friselle al pomodoro, Orecchiette al sugo di braciole, Braciole arrotolate con contorno, Dolce. In cucina Gigi. Prenotazioni esclusivamente su PanterApp, ricordiamo che la prenotazione chiude 24 ore prima dell’evento.

– Domenica 26 novembre alle 13 Banchetto annualedi chiusura in società. Tessere in vendita fino a mercoledì 22 novembre in società dalle 21,30 alle 23lunedì 20 e mercoledì 22. Nei punti vendita della Pizzeria Capricci di Pizza in Viale Cavour 236 e Viale Vittorio Emanuele II 5, all’ Atelier 68 in Via Cecco Angiolieri 24 negli orari di apertura dei negozi. Per esigenze organizzative non saranno accettate prenotazioni. Prer chi ha intolleranze o celiachia saranno disposti dei menù alternativi . Si prega di comunicarlo al momento dell’acquisto della tessera.

· TORRE

– Oggi alle 10,30 visita guidata ‘Oltre Ambrogio. Croci in Pinacoteca dal Duecento al Sodoma’ Pinacoteca Nazionale al prezzo di 15 euro. Per prenotazioni scrivere un messaggio whatsapp a Luca 3338468126 entro giovedì 16.

– Domani dalle 10,30 alle 12,30 apertura mensile del museo.

– Martedì 21 alle 20,30 cenino.

– Sabato 25 novembre Il gruppo piccoli organizza la decorazione delle palle per l’albero di Natale. A seguire pizzeria aperta a tutti.

– Martedì 28 alle 20,30 cenino.