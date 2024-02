Eventi culturali e gastronomici nelle Contrade di Siena: appuntamenti da non perdere!

· AQUILA

– Oggi torna l’aperitivo del venerdì! Ricordiamo lo svolgimento della serata: alle 17,30 conversazione con la Dottoressa Fantozzi, Direttrice della Senologia de Le Scotte, sulla prevenzione dei tumori alla mammella nella sala delle assemblee. Dalle 19 circa apericena a buffet nei locali del Circolo. È gradita la prenotazione tramite app!

– Sabato 2 marzo ci sarà la prima edizione della ‘Cena dei Cori’! Da un paio d’anni alcuni aquilini hanno creato il gruppo estemporaneo ‘Un dì, cara fanciulla, noi si cantava al fine di riscoprire e tramandare il canto di uso popolare senese (e non solo!). La cena, che si spera essere la prima di una lunga serie, vuole appunto rimarcare l’importanza della secolare tradizione canora ben radicata della nostra città. A tal proposito saranno presenti anche diversi amici delle altre consorelle, che coltivano anch’essi questa inestinguibile passione. Menù: Pasta all’Amatriciana, Arrosto misto (pollo, faraona, costole e salsicce), Patate al forno & Insalata, Dolce. Prenotazioni tramite la app entro la mezzanotte di giovedì 29 febbraio.

· CHIOCCIOLA

– Oggi alle 18 inaugurazione della mostra fotografica allestita nel Complesso Museale della Contrada della Chiocciola dal titolo ‘Impressioni. Siena e il Palio negli scatti di Zoltan Nagy’ Un suggestivo viaggio che ci riporta tra la fine degli anni ’70 alla metà degli anni ’80 quando Gerard Beaugonin, vivace intellettuale chiocciolino, commissionò alcune campagne fotografiche che raccontano la città e la sua Festa. La mostra resterà aperta secondo il seguente orario: domani (16-20), domenica 25 (10-13), sabato 1 marzo (16-20), domenica 2 (10-13), sabato 9 (16-20), domenica 10 (10-13). Oltre agli orari indicati è possibile prenotare concordare visite aggiuntive scrivendo un messaggio whatsapp al numero 338 213 0462.

· LEOCORNO

– Domani cena della caccia.

– Domenica 25 cena della domenica con partita.

· LUPA

– Venerdì 1 marzo alle 18 nella sala delle vittorie conferenza del professor Ascheri dal titolo: ‘15 agosto 1867: Il Palio di Garibaldi’. La conferenza sarà incentrata sul Palio del 15 agosto 1867, anticipato di un giorno in onore di Giuseppe Gaibaldi, in quel momento di passaggio a Siena.

La carriera in questione fu vinta dalla Lupa. Parlare di quel Palio in particolare, sarà dunque un’occasione stimolante per fare qualche cenno storico al rapporto fra la città tutta e l’Eroe dei due mondi (con il non poco che ancora oggi resta di quel passaggio senese), all’interno di una sintetica, ma necessaria, ricostruzione di quella che fu la città nella seconda metà dell’Ottocento: il rapporto di Siena con tutto il Risorgimento, e con importanti figure di suoi figli, come Sarrocchi, Duprè, Caselli, Pianigiani ed altre ancora.

· ONDA

– Sabato 2 marzo alla Duprè torna la cena della nana. In cucina Leo & Marco Bigliazzi con Sara e co. È possibile prenotarsi attraverso OndApp, per info è possibile contattare Lorenzo Baragatti.

· PANTERA

– Domani cena con il capitano. Prenotazioni su PanterApp o contattando Margherita (3388410550), Camilla (338869 7893) o Bianca (3345726660). Ricordiamo che la prenotazione chiude 48 ore prima dell’evento.

· SELVA

– Domani sabato Selvaiolo (prenotazione obbligatoria).

– Lunedì 26 febbraio alle 21,30 assemblea generale al museo della contrada.