Ettore Vallocchia nuovo segretario Pd a Chianciano: Anna Duchini

A guidare il Pd in vista delle amministrative sarà il giovanissimo Ettore Vallocchia; eletto all’unanimità nuovo segretario del partito. Vallocchia è un giovane chiancianese classe 1992 ma ha al suo attivo una forte esperienza nel mondo del volontariato e dell’associazionismo giovanile. E’ stato responsabile del comitato chiancianese E20 che ha organizzato la Festa della Musica. E’ nel gruppo dirigente Pd da alcuni ann, da due è vice segretario. Tutto il gruppo dirigente ha confermato la disponibilità a una maggiore presenza e partecipazione. "In un’epoca come la nostra, dove l’impegno è messo in secondo piano dalla gran parte delle persone - recita una nota - crediamo che il "mettersi in gioco" di Ettore ed il consenso unanime che ha ricevuto all’interno del partito siano un buon viatico per il rilancio dell’azione politica e delle proposte che possiamo portare avanti"

Anna Duchini