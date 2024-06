Etruria Retail presenta il bilancio 2023

Oggi l’assemblea di bilancio di Etruria Retail, azienda leader della grande distribuzione organizzata dell’Italia centrale, dove è presente con 311 punti vendita a marchio Carrefour e La Bottega Sapori e Valori. I soci si riuniranno a Siena, a partire dalle 16.30, per votare il bilancio d’esercizio del gruppo al 31 dicembre 2023.

L’assemblea, che si svolgerà a Siena nei locali dell’Hotel Garden in via Custoza 2, sarà aperta dalla relazione del presidente di Etruria Retail, Claudio Bernardini, che illustrerà i dati del consuntivo 2023 e proseguirà con l’intervento di Alessandro Tolli, direttore amministrazione e finanza, che presenterà i principali risultati della gestione economico finanziaria e le strategie di sviluppo e investimento dell’azienda, che ha come direttore generale Graziano Costantini (nella foto).

A seguire una tavola rotonda sul supermercato del futuro. Per il secondo anno consecutivo, la giornata di Etruria Retail avrà infatti una ‘coda di approfondimento’ sul mondo della grande distribuzione, che questa volta si focalizzerà sul tema ’Nuovi clienti e nuove esperienze di spesa: la sfida dei negozi di prossimità e la valorizzazione del territorio nel presente e nel futuro del retail’. L’incontro, che sarà coordinato dalla direttrice di Mark Up e Gdo Week Cristina Lazzati, vedrà la partecipazione di Romolo de Camillis, retailer director NIQ Italia, Alessandra Grendele, direttrice e-commerce, marketing, dati e trasformazione digitale Carrefour Italia e di Maurizio Nicolello, direttore commerciale Etruria Retail.