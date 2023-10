Etruria Retail blocca i prezzi. Ecco la mappa dei negozi

Ecco i negozi Etruria Retail aderenti al trimestre anti-inflazione. Abbadia Montepulciano, Carrefour Express via della Resistenza; Abbadia San Salvatore, Carrefour Store via Arno, La Bottega Sapori e Valori via Gorizia; Bettolle, La Bottega Sapori e Valori via Siena; Buonconvento, La Bottega Sapori e Valori via Roma; Casciano di Murlo, La Bottega Sapori e Valori via Campo a Paolo; Castelnuovo Berardenga, La Bottega Sapori e Valori via Pio La Torre, Piazza J. della Quercia Quercegrossa; Carrefour Express, via Turati; Castiglione d’Orcia, La Bottega Sapori e Valori via V.Emanuele; Cetona, Carrefour Express via Martiri della Libertà; Chiusi, Carrefour Express via Filzi; Colle di Val d’Elsa, Carrefour Market via dei Mille; Gaiole in Chianti La Bottega Sapori e Valori loc. Monti; Sovicille, La Bottega Sapori e Valori, via del Borgo Rosia, via Buonarroti; Monteriggioni, La Bottega Sapori e Valori via della Resistenza Badesse; Monteroni, Carrefour Store, via Liguria; Poggibonsi La Bottega Sapori e Valori via Dante, via del Chianti, Carrefour Express, via Romania Bellavista; Radicofani, La Bottega Sapori e Valori, via Luchini; San Casciano dei Bagni, La Bottega Sapori e Valori, Piazza Pertini Palazzone; Sarteano, Carrefour Express, Piazza Togliatti; Siena, La Bottega Sapori e Valori via Garibaldi 9, Carrefour Express, via di Città, via San Marco, via dei Rossi, via XXIV Maggio, via di Pescaia, Carrefour Market, via delle Province, largo Sassetta, Carrefour Store, Piazza Maestri del lavoro; Sinalunga, Carrefour Market via Trieste; Torrita di Siena, La Bottega Sapori e Valori Piazza Nazioni Unite; Vescovado di Murlo, La Bottega Sapori e Valori via Roma.