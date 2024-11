Estrosa, la mezzosangue dell’Albo ’adottata’

Una cena per Estrosa, l’ultima ’creazione’ di Remo Carli che è al centro di una bellissima storia. Il nome è già un programma, vista la vicenda della mezzosangue che il prossimo anno entra nei 5 anni. E sarà nuovamente iscritta all’Albo del Comune. Perché, come tutti sanno, quando scomparve Remo tutte le persone che erano cresciute alla sua scuderia, saputo che il figlio Francesco non sapeva se venderla, decisero di fare quadrato e di dare vita ad una sorta di ’adozione’ di gruppo. Sono infatti diciotto gli attuali proprietari di Estrosa che si sono ritrovati a cena per godere insieme di questa bellissima opportunità. Fra loro, oltre ai figli di Carli, anche Massimiliano Muzzi che la prepara. Attualmente però si trova, a riposo, da Roberto Meniconi. A gennaio riprenderà l’allenamento in vista di una stagione dove probabilmente, dopo una corsa di rientro in ippodromo, sarà a Fucecchio, pista che è sembrata congeniale, oltre naturalmente all’iter del Protocollo.

Il fantino? La torta della serata parla da sé visto che c’è sopra la foto della cavalla montata da Alessandro Cersosimo che adesso lavora alla scuderia di Muzzi. Proprio lui l’aveva condotta al successo, il 12 maggio scorso a Monteroni, prima volta in carriera, con tanto di dedica a Remo Carli. Dopo il terzo posto a Pian delle Fornaci e a Fucecchio. Poi c’erano state le prove di notte a giugno che avevano segnato il debutto sul tufo.