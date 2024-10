Estra, dimissioni di Irace. Domani cda sulle deleghe

Ha dato le dimissioni nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione del 15 ottobre il direttore generale di Estra Alberto Irace. "Il Gruppo Estra – si legge nella nota ufficialle – intende ringraziare Irace per il lavoro svolto in questi mesi. L’azione strategica di tutta la governance di Estra e l’impegno quotidiano di tutti i dipendenti hanno contribuito al raggiungimento di ottimi risultati e ad un importante miglioramento delle performance, con l’Ebitda in crescita del 22% rispetto al 2023 e l’utile netto in miglioramento del 61% rispetto allo stesso periodo, frutto anche della costante crescita degli investimenti (+18% rispetto allo scorso anno). Per questi motivi Estra intende precisare e sottolineare che gli obiettivi strategici condivisi nel Piano Industriale sono sempre stati, e continueranno ad essere, al centro dell’azione quotidiana del management della Società, che continuerà con decisione a perseguire una crescita sana, attraverso l’erogazione di servizi di qualità e in grado di soddisfare sempre di più i bisogni dei propri clienti, nell’interesse dei territori". Estra precisa, inoltre, che le deleghe in capo al Direttore Generale sono tornate nella disponibilità dell’intero consiglio di amministrazione". Nel corso della prossima riunione del Cda che si terrà ad Arezzo il 18 ottobre, "si potrà eventualmente provvedere ad attribuire le suddette deleghe, sempre nell’esclusivo interesse di Estra, dei suoi dipendenti e della sua comunità. L’assemblea dei soci di Estra verrà convocata entro la fine di ottobre".