Estetista e personale per cucire a Poggibonsi A Poggibonsi, un centro estetico cerca un'estetista esperta in epilazione laser con diploma e conoscenza dell'inglese. È richiesta la patente B e disponibilità a recarsi a Roma per un corso. Contratto a tempo determinato, part time. Un'azienda di Poggibonsi cerca anche un addetto alla macchina da cucire con esperienza nell'utilizzo di macchine industriali. Contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione a tempo indeterminato, full time.