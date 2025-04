’Estate in centro’ per tutti : "Eventi negli spazi pubblici per una città più vivibile"

PoggibonsiLa città è pronta a dare vita agli eventi estivi, secondo il cartellone di appuntamenti nel centro voluto dall’associazione Via Maestra con il patrocinio del Comune e la collaborazione di Confcommercio e Confesercenti. Un calendario, denominato ’Estate in centro’, che ha per appuntamenti base la Minicity, i giovedì dedicati allo shopping e alla cultura, il divertimento della Notte Bianca, l’enogastronomia di qualità con Poggibonsi di Gusto. "Tante novità e un programma pensato per coinvolgere la cittadinanza, le famiglie e i visitatori, valorizzando il centro storico come cuore pulsante della vita sociale e commerciale della città", spiega la presidente del Centro Commerciale Naturale Viamaestra, Laura Martelli. "Animare gli spazi pubblici è una delle azioni che sosteniamo con forza per costruire una città sempre più vissuta, attrattiva e sicura – aggiunge la sindaca Susanna Cenni – in virtù di un impegno che passa dal grande lavoro fatto con le associazioni e le attività commerciali. Una sinergia che ha consentito di costruire un programma denso di occasioni per vivere il nostro centro storico da aprile a settembre, potendo contare anche sulla prossima riapertura del bar al Politeama".

Dopo il trekking dedicato alla storia della città e Il Paese dei Balocchi", da riprogrammare a causa delle condizioni meteo, il 4 maggio tornerà Minicity, evento che trasformerà il centro in una città a misura di bambino. Per gli amanti della cultura e dello shopping, il centro storico si animerà ogni giovedì sera con Il Salotto di Via Maestra, un contenitore di culturale tra spettacoli e aperture serali dei negozi. Un format ampliato che richiamerà scrittori e artisti. Poi la Notte Bianca giovedì 12 giugno con musica e intrattenimento. L’8 luglio la Cena di Gala, per unire nel cuore di Poggibonsi sapori, socialità e solidarietà. Quindi, Poggibonsi di Gusto che vedrà protagonisti chef e volti noti della cucina italiana. Dopo il successo della prima edizione, con circa 10mila partecipanti, la kermesse tornerà domenica 14 settembre. "Tante le collaborazioni attivate e ancora numerosi gli eventi da inserire in calendario – conclude Martelli – in un’estate da vivere insieme nel segno della partecipazione e della bellezza del nostro centro".