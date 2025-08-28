Sussidiarietà contro sussidi

Maurizio Sacconi
Sussidiarietà contro sussidi
Elogio della lentezza, arriva Espresso Siena: il treno che va piano per godere del panorama
28 ago 2025
REDAZIONE SIENA
Elogio della lentezza, arriva Espresso Siena: il treno che va piano per godere del panorama

Tre appuntamenti autunnali attraverso Argentario e Val d’Orcia con le carrozze di prima classe “Gran Confort”, icone dei viaggi degli anni Settanta

Siena, 28 agosto 2025 – Il contrario dell’alta velocità: arriva un nuovo convoglio del gruppo FS Treni Turistici Italiani, l’Espresso Siena.

Il nuovo collegamento diretto tra Roma e Siena sarà operativo nel weekend, con partenza da Roma Termini sabato 27 settembre, 4 ottobre e 1° novembre, alle 7:42, e con ritorno da Siena domenica 28 settembre, 5 ottobre e 2 novembre, alle 15:05. Il treno prevede fermate a Tarquinia, Capalbio, Orbetello, Grosseto, Montepescali, Monte Antico, Buonconvento e Monteroni d'Arbia.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione di FS Treni Turistici Italiani e Fondazione FS, che ha curato il restauro delle carrozze di prima classe “Gran Confort”, icone dei viaggi degli anni Settanta, oggi protagoniste di un itinerario che attraversa l’Argentario e la Val d’Orcia. Espresso Siena rappresenta un’alternativa lenta e panoramica, con un alto interesse storico e paesaggistico, e conferma l’impegno di FS Treni Turistici Italiani nell’esaltare un modo diverso di viaggiare che ha l’obiettivo di dare particolare attenzione al turismo di qualità e alla sostenibilità. I biglietti dell’Espresso Siena sono disponibili sulla piattaforma Railbook, a partire da 29 euro. Per tutte le informazioni sui livelli di servizio disponibili è possibile consultare il sito www.fstrenituristici.it.

