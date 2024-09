Esposito:: "Viale Roma da rivedere"

Chiede all’amministratore di valutare un cambio di progetto e una realizzazione che non gravi per un milione e mezzo di euro sulla comunità; ’Coraggio Chianciano’, gruppo di minoranza, vuole per viale Roma uno stralcio funzionale finalizzato alla realizzazione almeno dei nuovi marciapiedi. "Siamo consapevoli che l’amministrazione non potrebbe sopportare un altro milione e mezzo di debito, tanto meno per un progetto che non condividiamo – spiega Roberto Esposito capogruppo in consiglio comunale – non rispondente a una progettualità generale. Ricordo che la scorsa amministrazione è intervenuta, su piazza delle Terme, introducendo ancora una volta una pavimentazione in asfalto. Allo stesso modo riteniamo indispensabile verificare se è possibile salvaguardare il contributo assegnato alla città o parte di questo, riducendo sensibilmente l’intervento diretto da parte dell’amministrazione. Questo anche attraverso l’introduzione di uno stralcio funzionale, in modo realizzare un primo intervento sul viale principale di primo impatto che risponda all’esigenza di intervenire sul decoro, esigenza dichiarata anche dal nuovo sindaco".

"Per questo – prosegue Esposito – riteniamo che intervenire da subito su una nuova pavimentazione che caratterizzi e renda evidente l’intervento possa risultare idoneo per l’amministrazione e immediatamente visibile ai turisti che ancora attraversano viale Roma pavimentato di vecchio asfalto, non certo rispondente alla vocazione turistica che intendiamo recuperare".

Anna Duchini