"Eroica family", grande successo. Piccoli e genitori pedalano insieme

Alla fine tanta polvere e tanti sorrisi sui volti degli oltre 1300 partecipanti all’edizione 2024 di "Nova Eroica" Buonconvento. E’ stato un finesettimana all’insegna dello stare insieme, della condivisione per un sport bellissimo e leggendario come il ciclismo, della buona cucina e dei paesaggi unici che la Toscana e la provincia di Siena offrono al mondo. Un gruppone di appassionati di ben 22 nazionalità diverse uniti dai colori delle maglie e dalla fatica che al traguardo sembra svanire per trasformarsi in soddisfazione. "Cresce la partecipazione alla formula “Nova” di Eroica - dice il presidente di Eroica Italia Franco Rossi - che mette insieme l’adrenalina dei tratti cronometrati alla pedalata di gruppo ad andatura leggera ai fantastici ristori che offrono ottime specialità locali, un menù al quale non si sono sottratti campioni quali Vincenzo Nibali, Alessandro Ballan, Marco Aurelio Fontana e Daniel Oss, festeggiatissimi da tutti i ciclisti presenti che lungo il percorso non hanno mancato di misurarsi con chi ha raggiunto in carriera i traguardi più importanti. Un evento - conclude Rossi - che crescerà ancora come ha fatto Eroica Montalcino. Contentissimo è anche l’ideatore de “L’Eroica” Giancarlo Brocci: "E’ stata una giornata eccezionale, il popolo che segue questo format si sta avvicinando sempre di più ai valori de L’Eroica e con piacere vedo tante donne in sella e grande senso di responsabilità da parte di tutti". Quest’anno un occhio particolare è andato al percorso "“Epic Route" che unendo i due percorsi permanenti di Gaiole e Montalcino ha raggiunto quota 290 km con 5500 metri di dislivello, una lunghissima maratona partita alle 5 di sabato con un numero chiuso a 100 ciclisti che ha dato entusiasmo sia ai partecipanti che al pubblico. Altro evento atteso quello che ieri ha concluso il finesettimana, ossia "Eroica Family" una passeggiata con oltre 100 bambini e relativi genitori che hanno pedalato nei dintorni di Buonconvento per poi ristorarsi con pane e nutella per recuperare un po’ di energia. Un evento sociale vero e proprio dunque che ha dato a tutti tre giorni di allegria e spensieratezza, ingredienti oggi più che mai indispensabili per vivere.

Andrea Falciani