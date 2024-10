Erina, nove figli e 15 nipoti. Una donna forte e coraggiosa. Oggi compie cento anni

Una vita difficile ma circondata da mille affetti, quella di Erina Rappuoli. Ricca di ’montagne’ da scalare, sin da giovane. Al contempo di persone che le sono state vicine per superare le salite più impegnative. In primis la sua grande famiglia. Erina, infatti, che oggi taglia il bellissimo traguardo dei cento anni, ha quindici nipoti, 13 bisnipoti e quattro trisnipoti. Che vogliono dimostarle tutto l’affetto che nutrono per lei ritrovandosi, domenica 6 ottobre, a Montalcino dove ora vive la figlia Giovanna. Tutti insieme ad Erina, nel quartiere Pianello, per festeggiare un secolo di vita.

Questa donna affettuosa ma rocciosa, è infatti nata a Pienza il primo ottobre 1924, viveva inizialmente in un podere della Val d’Orcia. Insieme alla sua numerosa famiglia, composta da 4 fratelli e 5 sorelle, mandava avanti il podere a mezzadria. Riavvolgendo il nastro dei ricordi è a 22 anni, nel 1946, che Erina si sposa con Sergio Voltolini andando pertanto a vivere con i suoceri in un altro podere della Valdorcia. Proseguendo l’attività agricola. Lo stesso anno nasce la prima figlia Vittoria, quindi gli altri otto: Vittorio, Giuseppina, Marisa, Giovanna, Natalina, Rosalba, Gianni e Annamaria.

Durante la seconda guerra mondiale il marito è nell’esercito e riporta conseguenze fisiche permanenti durante un bombardamento. Ma Erina non si perde d’animo, continuando ad occuparsi dei figli e a gestire il podere per mandare avanti la sua numerosa famiglia con orgoglio. Famiglia che adesso rende omaggio a questa donna forte e coraggiosa, come tante che sono nate in Valdorcia e cresciute rimboccandosi le maniche perché qui la vita era durissima. Cento anni, un bel traguardo. Auguri anche da La Nazione.

La.Valde.