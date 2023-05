"Erba alta lungo la pista ciclabile" Cittadini in pressing sul Comune

Un percorso ciclabile e pedonale che presenta erba alta, fino a coprire in parte l’interno del tracciato stesso, il cuore della pista. È questo lo scenario, secondo quanto rilevato da frequentatori della superficie, lungo alcuni punti del tragitto che unisce Poggibonsi alle sue principali frazioni, ovvero Bellavista e Staggia Senese.

"Il verde nel corso del tempo è cresciuto a dismisura – osservano le persone che si sono rivolte al nostro giornale per segnalare il quadro attuale – e arriva a invadere l’itinerario che viene impiegato sia dai pedoni che dagli appassionati di bicicletta di Poggibonsi e dei dintorni. Appare assai difficile, in pratica, almeno in certi tratti del cammino, che due persone che procedono sulla pista in senso opposto si scambino, senza sconfinare nei lati occupati dalla vegetazione. È soprattutto una questione di decoro dell’area e certo anche di sicurezza per noi fruitori della ciclabile". Questo in sintesi il parere espresso da "pedalatori e camminatori" della Valdelsa che si affidano spesso alla Poggibonsi-Bellavista-Staggia per i loro spostamenti o per trascorrere qualche momento di relax in compagnia. Qual è, dunque, la richiesta da formulare alle istituzioni? La gente risponde così: "Sarebbe sufficiente una operazione per tagliare e sfoltire l’erba – affermano, in conclusione – nel tratti che appaiono più difficili da percorrere, proprio perché invasi da una fitta vegetazione che giunge ormai a rappresenta un ostacolo al normale utilizzo del collegamento tra Poggibonsi e i principali centri che sono parte integrante del territorio comunale".

Paolo Bartalini