Enoteca Italiana Siena protagonista all’Ecomondo di Rimini

Enoteca Italia Siena presente a Rimini per l’apertura di Ecomondo 2024 - The Green Technology Expo. L’evento annuale rappresenta l’appuntamento di riferimento per la transizione ecologica ed i nuovi modelli di economia circolare. Aspetti fondamentali anche per Enoteca Italiana e la sua fondazione. La sostenibilità è infatti protagonista dei lavori in corso per il rifacimento dei bastioni della Fortezza e dell’intero brand. Durante l’evento la presidente Elena D’Aquanno ha incontrato le istituzioni presenti, tra cui il ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin. Un momento di confronto ed approfondimento sul progetto Enoteca.