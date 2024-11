Emporio Letterario Pienza. Sabato speciale con Nicola Gratteri

Dopo essersi felicemente ‘sdoppiato’ per la prima volta nel 2023, l’Emporio Letterario Pienza torna a proporre, sabato 16, dalle 16, un’edizione novembrina, in aggiunta all’ormai tradizionale rassegna primaverile. Invariata la formula della versione ‘off’, sempre dedicata ai libri e all’editoria, che offre quattro incontri con altrettanti autori, in rapida successione, nel complesso del Conservatorio San Carlo Borromeo. Notevole è il cast che, per l’occasione, l’associazione Compagnia del Teatro - Caffeina Eventi, sotto la direzione artistica di Giorgio Nisini, ha messo insieme: il primo incontro vedrà protagonista il popolare magistrato Nicola Gratteri, Procuratore della Repubblica a Napoli, costantemente in prima linea contro la criminalità, che parlerà con Gianluca Zanella del suo libro ‘Il grifone - Come la tecnologia sta cambiando il volto della ‘ndrangheta’ (Mondadori), sulla conquista degli spazi digitali da parte delle mafie. Alle 17.00 la trentasettenne Ilaria Rossetti, già vincitrice del Campiello Giovani nonché di numerosi altri premi, dialogherà con Wanda Folliero sul suo romanzo ‘La fabbrica delle ragazze’ (Bompiani). Alle 18.00 l’incontro condotto da Giulia Marziali con Antonella Lattanzi ed il suo ‘Cose che non si raccontano’ (Einaudi), storia di una donna ambiziosa e libera di scegliere e di una maternità difficile, candidato al Premio Strega 2024. Infine, alle 19.00, tuffo nel pieno dell’attualità con Sigfrido Ranucci, ‘condottiero’ della trasmissione d’inchiesta Report, della Rai, puntualmente oggetto di scontri e polemiche che travalicano l’aspetto puramente giornalistico sconfinando sul territorio della politica. Autore dell’autobiografico ‘La scelta’ (Bompiani), Ranucci sarà intervistato da Giorgio Renzetti. Tutti gli incontri sono ad ingresso libero; Emporio Letterario Pienza ‘Off’ è organizzato in collaborazione con il Comune di Pienza.

