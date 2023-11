Emporio Letterario off a Pienza. Quattro libri, c’è anche Pivetti

Questa sera torna a Pienza l’Emporio Letterario off, in edizione straordinaria autunnale. "Quattro libri, attualmente protagonisti sulla scena letteraria, – si legge nella nota di presentazione – da perdere per chi ama la lettura. Un appuntamento reso ancor più interessante dalla presenza degli autori, o di chi li rappresenta, in un luogo suggestivo come la ’Cittadella della cultura’". Il primo incontro alle 16 con Paolo Ricchiuto, autore di ’Le chiavi di casa’ (Giunti, 2023), intervistato da Gianluca Zanella. Alle 17 Loretta Santini, direttrice editoriale di Elliot, intervistata da Raffaello Palumbo Mosca, parlerà di ’Come d’aria’ (Elliot, 2023), Premio Strega, di Ada d’Adamo, prematuramente scomparsa. Alle 18 Wanda Folliero dialogherà con Roberta Scorranese, autrice di ’A questo serve il corpo’ (Bompiani Overlook, 2023). Alle 19 Veronica Pivetti, con il suo romanzo ’Rosa’ (Rai Libri, 2023), sarà intervistata da Angelo Deiana. Tutti gli incontri si svolgeranno al Conservatorio San Carlo Borromeo a ingresso gratuito.