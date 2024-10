Emergenza sanitaria: "Ridurre i tempi di attesa al pronto soccorso"

La nuova organizzazione sanitaria territoriale a San Gimignano è stata illustrata nell’incontro pubblico, molto partecipato visto il delicato tema, alle Granaglie. Ha fatto da apripista il sindaco Andrea Marrucci che ha messo a fuoco il progetto, coordinato dall’assessora alla sanità Daniela Morbis. E’ stato illustrato ampiamente il nuovo Pet (Postazione emergenza territoriale ) dalla responsabile direttrice del salute Alta Valdelsa Biancamaria Rossi, dal direttore del dipartimento di emergenza urgenza Mauro Breggia, dal direttore del 118 Simone Nocentini che, dopo 30 anni ha rivisto le torri e da Vianella Agostini del dipartimento infermieristico.

Dunque la Pet da venerdì comincia in via sperimentale per un anno: chiamando il 116117 per ambulanza e infermiere di emergenza per sette giorni su sette dalle 8 alle 20. Un Pet all’americana già sperimentato e con successo come è stato detto, dalla chiamata di ascolto con personale qualificato da paramedici per accompagnare mano per mano il paziente direttamente, secondo la prima diagnosi a viva voce, all’ospedale o al reparto specialistico, medicina, chirurgia, cardiologia, eliminando così lunghe attese per la prima visita al pronto soccorso. "Abbiamo ribadito il modello di sanità in cui crediamo e per cui lavoriamo: quello pubblico e universale che, purtroppo, è sotto attacco e sotto finanziato" è la riflessione del sindaco Andrea Marrucci, promotore dell’assemblea pubblica che ha riunito alle Granaglie la direzione della Società della Salute Alta Val D’Elsa e della ASL Toscana Sud Est. E aggiunge. "La sanità territoriale sta cambiando e ai cittadini servono informazioni corrette e strumenti per orientarsi al meglio". Precisa inoltre: "Il servizio di Emergenza Urgenza 118 resta confermato tutto l’anno dalle 8 alle 20, così come la guardia medica presso il Distretto socio-sanitario in attesa della nuova Casa della Comunità nel rinnovato ex ospedale Santa Fina, vede impegnati 4 infermieri di famiglia e di comunità, oltre alla presenza di ambulatori specialistici, che svolgono cure territoriali in ambulatorio e a domicilio".

Romano Francardelli