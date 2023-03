Emergenza affitti, problema serio L’assessore Boldrini non ha dubbi "Disagio abitativo in crescendo"

"Son tutte vendesi, nemmeno un buco per affittasi", cantava Lucio Battisti nel 1980. Sono passati 43 anni, ma la situazione non appare cambiata tanto che ancora oggi si può parlare di ‘emergenza affitti’. Un’emergenza che sembra non risparmiare nessun territorio, ma che ha un antidoto che si chiama ‘Contratto di locazione a canone concordato’, strumento potenzialmente in grado di far convergere le posizioni di proprietari e inquilini verso un punto di incontro, offrendo vantaggi e garanzie agli uni e agli altri. Il punto è stato fatto nel convegno ‘Locazione a canone concordato. Affittare casa non deve fare più paura’, organizzato al municipio di Colle dal collegio Siena-Arezzo della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali, Fiaip. "Il disagio abitativo sta diventando un problema sempre più difficile, che si aggrava col passare dei mesi – afferma l’assessore al sociale Samuela Boldrini, presente al convegno insieme al sindaco Alessandro Donati ed alla direttrice della Fondazione territori sociali Nicoletta Baracchini, facendo il punto della situazione colligiana – Le cause sono tante: dal caro prezzi a cui non corrisponde un pari aumento delle retribuzioni, al Covid che ha aggravato le condizioni economiche di tante famiglie, ai bonus ristrutturazione che hanno ridotto gli immobili in locazione, fino alla ricerca della massimizzazione dei profitti dei proprietari con la gestione turistica. Ultimo, ma non meno importante, il taglio totale dei fondi per il sostegno affitti deciso dal governo: fino al 2022, Colle gestiva un’entrata di circa 100.000 euro che distribuiva agli affittuari in difficoltà, risorsa che quest’anno verrà a mancare". "In questa delicata partita non si parla più di domanda di mercato, ma di bisogno abitativo – è il parere dell’immobiliarista colligiana Ramona Valceanu, presidente del collegio – I nostri associati sono in grado di offrire uno strumento di valutazione come il software per il calcolo del canone concordato, che ha visto la nostra provincia come capofila, il cui valore ‘predittivo’ è costituito dal fatto che il documento finale riporta i parametri minimo e massimo di locazione, permettendo di evidenziare in tempo reale le opportunità economiche e fiscali dei contratti agevolati".