Elezioni regionali. Esperti a confronto

Area Civica organizza il 27 marzo (ore 17,30 Palazzo Patrizi) il convegno ’Elezioni regionali: norme, sfide e consigli per l’uso’. Alessandro Chiaromonte, docente dell’Università di Firenze, terrà la sua relazione sul tema ’Le regole del gioco’; Luca Verzichelli, docente dell’Università di Siena, interverrà su ’Territori tutti rappresentati ma con pesi diversi’. Infine, Stefano Fabbri, giornalista, farà una carrellata sulla situazione verso il voto: personaggi e interpreti.

Fabio Pacciani, presidente di Area Civica, spiega: "Il nostro intento non è organizzare un appuntamento di taglio elettoralistico, ma offrire oggettivi punti di riflessione, per consentire a cittadini e forze politiche di acquisire conoscenze su temi di forte impatto. Il ritardo del sud della Toscana su temi come le infrastrutture o la sanità dipende anche dalla squilibrata rappresentanza territoriale negli organismi elettivi. Per questo vogliamo parlarne".