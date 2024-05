Elezioni: Cenni all’attacco. Quarantesei i candidati che sono divisi in tre liste

Quarantasei candidati in tre liste. La corsa di Susanna Cenni sarà sostenuta dal Pd, dalla lista civica ‘Futura’ e da ‘Uniti per Poggibonsi’, che accoglie +Europa, Psi, Italia Viva Poggibonsi. Ieri l’incontro a La Ginestra introdotto da Francesco Rossi che ha ricordato le fasi della campagna di ascolto e le proposte sui post it: circa 300 sollecitazioni, per un migliaio di partecipanti. Si sofferma, la candidata, "su chi parla di degrado, termine irricevibile" e punta su parole come cura, relazioni, diritti. Le candidature. Lista civica "Futura"; Bardotti Riccardo, 53 anni – insegnante, Brogini Stefania, 53 anni - responsabile infermieristica, Campolmi Giulia, 40 anni - funzionaria di banca, Ceccherini Dario, 61 anni - insegnante, Cristiani Andrea, 22 anni - studente, De Santi Simone, 56 anni - insegnante, Ermini Serena, 43 anni - architetta, Grande Ivo, 48 anni - insegnante, Livi Francesco, 62 anni – libraio, Monti Paola, 53 anni - bancaria, Parrini Paolo, 55 anni – geometra, Pedani Paola, 61 anni - pensionata Asl, Taddei Silvia, 54 anni – avvocata, Ugolini Gianni, 53 anni – operaio, Valiani Lisa, 42 anni - ingegnera, Vanni Maria Flavia, 62 anni - operatrice turistica. Pd: Belli Tiziana, 62 anni - pensionata bancaria, Bianchi Lisa, 32 anni – commerciante, Borri Bruno, 30 anni – impiegato, Ceccherini Daniela, 56 anni – impiegata, Ciappi Mattia, 25 anni - praticante avvocato, Cifarelli Mattia, 32 anni - operaio tipografia, Cipriani Giuditta, 31 anni – avvocata, Giomini Filippo, 24 anni - studente universitario, Lecami Carlotta, 32 anni - allenatrice pattinaggio, Maestrini Saverio, 24 anni - impiegato, Melani Franco, 69 anni - pensionato, Nastasi Stefano, 56 anni – geologo, Parigi Silvia, 54 anni - impiegata, Pietrella Enrico, 52 anni - ingegnere,, Ricci Roberta, 53 anni – ristoratrice, Scarselli Gabriella, 63 anni - dirigente amministrativa. Lista "Uniti per Poggibonsi": Burresi Riccardo, 47 anni - funzionario Regione, Bracciali Stefania, 55 anni, direttrice UO tecnici radiologia, Capitani Alfredo, 61 anni – pensionato, Citernesi Stefano, 51 anni – manager, Fanti Elisa, 41 anni - medico chirurgo, Grassi Nicola, 47 anni – ingegnere, Lo Biundo Andrea, 20 anni – studente, Maccari Serena, 49 anni - collaboratrice scolastica, Niccolini Veronica, 45 anni - bancaria, Paoletti Laura, 54 anni - impiegata, Poggiali Elsa, 56 anni – commercialista, Signorini Giampiero, 61 anni - quadro G.D.O., Trombini Samuele, 55 anni – bancario, Vignozzi Victoria, 24 anni - studentessa universitaria.

Paolo Bartalini