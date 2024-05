Elettori non deambulanti. Trasporto pubblico su appuntamento

L’ufficio elettorale del Comune di Siena organizza servizi di trasporto pubblico per il raggiungimento dei seggi per persone con disabilità, previo appuntamento allo 0577 292330. Gli elettori non deambulanti, nel caso in cui la loro sede non sia accessibile mediante sedia a ruote, possono votare in un’altra sezione. Le sedi esenti da barriere sono le sezioni 1 - 4 - 5 in via Roma 56 (Università); sezione 11 in viale Toselli (Estra); 12 in via Duccio di Boninsegna 40 (scuola elementare); sezione 14 presso l’Istituto Agrario; sezione 15 in via Pietro Nenni 8/A; sezione 19 in piazza della Costituzione 13; sezioni 24 – 25 – 26 – 27 presso la scuola Tozzi; sezione 28 in via Tolomei 7; 31 in via Quinto Settano 31; sezioni 32 – 33 in strada Laterina 8 (Università); sezioni 36 - 37 – 46 alla scuola Pascoli; sezioni 39 e 40 in via Consorti 2; sezioni 42 – 43 in piazza San Francesco all’Università.