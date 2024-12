Efficientamento energetico: nuovi punti luce e telecamere nel centro storico

Anno nuovo luce nuova ai parcheggi, periferia e frazioni. Ed è cominciato il conto alla rovescia per accendere le telecamere della lettura targa su tutto il centro storico con incontri già avviati per informare i residenti come sarà articolata la viabilità, relativi permessi e le autorizzazioni. Dunque si comincia dall’ ‘Efficientamento energetico’ da 81 punti a led di illuminazione pubblica. Si tratta di ‘relamping’ dei corpi illuminanti sul territorio comunale del progetto "efficientamento energetico di illuminazione pubblica" nella zona industriale di Fugnano, il parcheggio per residenti di Poggiluglio e per turisti di Montemaggio. Per maggiore "sicurezza, incolumità e l’orientamento del rispetto dei requisiti previsti agli utenti dalle norme tecniche nonché il perseguimento del benessere di tutti i cittadini e scelte mirate alla valorizzazione e alla riqualificazione del contesto urbano". Spiegano. "Con l’obiettivo di aumentare visibilità in ambiente notturno, migliorare la visione, riducendo gli abbagliamenti, la luce intrusiva e l’impatto ambientale con l’impiego anche di tecnologie di nuova generazione a Led di bassa temperatura e di colore". Nel dettaglio precisano; "la sostituzione di 81 corpi illuminanti, di cui 33 nella zona industriale di Fugnano e 26 nei parcheggi di Poggiluglio e Montemaggio". Tanta roba. Per ora. "Siamo molto soddisfatti di questo quarto intervento di ‘relamping’, dicono – il sindaco Andrea Marrucci e l’assessore Gianni Bartalini – con l’obiettivo di continuare l’efficientamento energetico dei nostri impianti". Ricordano che "dai circa 1900 punti luce sul nostro territorio 100 sono già sostituiti a Led di 885 punti luce dei primi tre interventi di ‘relamping’ e con 81 punti luce previsti dall’attuale sostituzione, per un totale di 1066 punti luce a led, il 56,10% punti luce del territorio. Senza dimenticare gli interventi della pubblica illuminazione già realizzati con la sostituzione dei corpi illuminanti del parcheggio per residenti dei Fossi, il rifacimento dell’impianto elettrico da nuovi corpi illuminanti a led presso il parcheggio per turisti del Giubileo e l’integrazione degli attuali punti luci con nuovi elementi nelle zone di Badia a Elmi, Pancole, San Galgano, Santa Chiara, San Donato e nel borgo di Santa Lucia". Insomma luce nuova e più avanti, forse a febbraio sarà acceso l’occhio sulle targhe agli ingressi da porta San Giovanni, Quercecchio, alla ‘Ghiacciaia‘ di Bagnaia.

Romano Francardelli