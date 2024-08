Economics and management, primi laureati. Un corso interamente in lingua inglese

Sono 29 le studentesse e gli studenti che, per primi, hanno completato con successo il ciclo triennale del corso di laurea in Economics and Management, attivato alla Scuola di Economia e Management dell’Università degli studi. Dei neolaureati 17 sono donne e 12 uomini. Il corso di laurea triennale, il primo interamente erogato in lingua inglese, è stato istituito grazie alla collaborazione tra il dipartimento di Studi aziendali e giuridici e il dipartimento di Economia politica e statistica. "Questa iniziativa – si annuncia dall’Università – rappresenta un’importante tappa nel processo di internazionalizzazione dell’ateneo e offre agli studenti competenze globali, fondamentali per affrontare le sfide del mondo economico e manageriale contemporaneo".

"Siamo estremamente orgogliosi di questo traguardo che è il primo risultato di un progetto innovativo iniziato quattro anni fa – ha dichiarato il rettore dell’ateneo, Roberto Di Pietra –. Questi laureati rappresentano i valori di eccellenza e internazionalizzazione su cui l’Università di Siena punta da sempre".