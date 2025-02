Economia sociale, pronti i bandi. Candidature per Ikagai Social Hub

Aperte le candidature per il programma di accelerazione Ikigai Social Hub, hub di Fondazione Monte dei Paschi di Siena, dedicato allo sviluppo di progetti imprenditoriali nell’ambito dell’economia sociale. Dopo una prima fase di formazione e accompagnamento, il programma entra ora nella sua seconda fase, offrendo un’opportunità concreta a realtà che intendono trasformare la propria idea in un’attività strutturata e sostenibile.

L’iniziativa si rivolge a startup, gruppi formali e informali, associazioni e cooperative sociali che operano nei settori dell’inclusione sociale, del welfare culturale, dell’economia circolare, dell’innovazione nei servizi sanitari e sociali, della valorizzazione del territorio e del contrasto al cambiamento climatico.

Il percorso prevede un supporto economico fino a 6.000 euro, oltre a un programma di accelerazione personalizzato che offre attività di mentoring, workshop dedicati e la possibilità di sviluppare il progetto in un ambiente di lavoro collaborativo. Le realtà selezionate potranno accedere agli spazi dell’IKIGAI Social Hub, situati in via Roma 77 a Siena, per lavorare alla crescita delle proprie progettualità.

Partner del programma IKIGAI Social Hub per l’anno 2025 è Fondazione Noi - Legacoop Toscana, che si occupa della promozione dei valori della cooperazione e dello sviluppo economico e sociale sostenibile, capace di tutelare la qualità della vita attraverso i valori della mutualità mantenendo alta l’attenzione verso le comunità e i territori all’interno dei quali si sviluppano le realtà cooperative. Fondazione NOI metterà a disposizione un contributo economico di 10.000 euro, in aggiunta al finanziamento erogato da Fondazione MPS, per i candidati selezionati che intendano costituire un’impresa cooperativa o che presentino la propria domanda come impresa già costituita, e servizi di consulenza per l’accompagnamento alla costituzione in cooperativa e consulenza fiscale o del lavoro per il primo anno di attività.

L’iniziativa si inserisce nel più ampio programma Ikigai, che Fondazione Monte dei Paschi di Siena ha sviluppato per promuovere la cultura dell’innovazione e dell’imprenditorialità sul territorio. Le candidature sono aperte fino al 14 febbraio. Dal suo avvio, il programma Ikigai Talenti ha già supportato i progetti di crescita professionale di oltre 120 giovani dei territori di Siena, Arezzo e Grosseto.