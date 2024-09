Eco passeggiata e laboratori per bimbi

Si svolgerà domani a partire dalle 9,30 la 15° Eco passeggiata promossa da Walk & Clean Sinalunga odv in collaborazione con il Rione Le Prata.

Un appuntamento che si ripete oramai da molte edizioni grazie alla forte, costante e sempre attiva partecipazioni di cittadini ed associazioni, che trovano in queste occasioni uno spazio dove fare qualche cosa di concreto per il proprio territorio e soprattutto per l’ambiente.

Questa occasione, che paritrà dal parco di Via Nello Boscagli, sarà ancora più ricca di eventi: in simultanea alla ecopasseggiata, Walk & Clean Sinalunga odv in collaborazione con l’associazione BAlena 5, organizza per i più piccoli, un laboratorio artistico che utilizzerà solo ed esclusivamente materiali di riciclo.

Al termine di questo, ci sarà la lettura del Libro di Marco Rizzo “l’ecologia spiegata ai bambini”.

Ma la grande novità di questa edizione, è l’inaugurazione del primo Book crossing, frutto del Patto di collaborazione tra Walk & Clean Sinalunga Odv e l’Amministrazione comunale di Sinalunga; un progetto che ha alla sua base la partecipazione attiva dei cittadini nella gestione dei beni comuni, e la promozione diffusa della Cultura.

Questà sarà la prima di una serie di inaugurazioni, che vedrà concretizzare il patto di collaborazione nell’installazione di book crossing in ogni centro abitato nel Comune di Sinalunga, a cui sarà dato il forte contributo anche dalla partecipazione dei cittadini, delle Associazioni, della Biblioteca Comunale e dell’Istituto Scolastico Comprensivo.

La mattinata si concluderà con un piccolo buffett che sarà offerto a tutti i partecipanti.