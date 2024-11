Ecco lo showcase del TEDxColle

Si è tenuto lo showcase di TEDxCollediValdElsa, che ha visto la partecipazione di istituzioni e aziende del territorio. Durante lo showcase è stato svelato il tema della quarta edizione di TEDxCollediValdElsa: ‘Dilemmi’. Un tema che esplora la complessità delle scelte e delle decisioni che modellano le nostre vite, a livello personale, collettivo, ideologico e concreto. L’obiettivo è quello di analizzare le sfide che affrontiamo quotidianamente, invitando a riflettere su situazioni in cui le risposte non sono mai semplici o scontate, ma richiedono un confronto con valori contrastanti, prospettive diverse e conseguenze imprevedibili. Durante l’evento del 15 marzo 2025, saranno trattati temi come l’etica delle decisioni, l’impatto delle scelte collettive sul benessere globale e i dilemmi che nascono dal progresso tecnologico e scientifico.