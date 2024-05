Ecco ‘Io aiuto il Meyer’. Vince la solidarietà

Quando l’arte del racconto, il mondo delle illustrazioni e quello ospedaliero s’incontrano sulla strada della solidarietà. Parliamo del progetto ‘Io aiuto il Meyer’, a firma di due amici poggibonsesi: lo scrittore Massimo Fignani e l’illustratore Gianni Giudici. Insieme hanno ideato e confezionato un cofanetto di quattro libri di fiabe illustrate che si rivolgono a grandi e piccini. Edizione a cura dell’associazione no profit Delfino Arancione. "L’idea – spiegano i due amici – è nata da una vicenda personale che ci ha portato a pensare ad una iniziativa in favore dell’ospedale pediatrico Meyer di Firenze, al quale ad oggi abbiamo devoluto oltre tredicimila euro". Soldi provenienti dalle offerte ricevute dai tanti donatori che hanno voluto portare a casa il cofanetto. Ogni libro racconta una cosa diversa: fiabe e storie su ‘Il delfino e il pescatore’, ‘Nestore, il gabbiano che non sapeva atterrare’, ‘Gino scoiattolo fiorentino’ e ‘La luna sul faro’. Nella foto la consegna simbolica del primo assegno al Meyer nella persona di Alessandro Benedetti, Segretario generale e responsabile marketing. "Forse – spiegano gli autori - agli occhi di tanti è solo una piccola cifra, il corrispettivo di un’utilitaria di fascia bassa, di una vacanza, di un gioiello. Beh! Siamo felici di non aver acquistato nessuna di queste cose ma di aver aiutato almeno un bambino o una famiglia a sognare ancora. Eravamo lì e abbiamo riempito lo spazio circostante con i cuori di tutti coloro che in questi anni hanno acquistato le nostre fiabe". Per informazioni consutare la pagina FB di Delfino Arancione.

Fabrizio Calabrese