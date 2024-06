Ecco il primo treno Blues. Sulla linea Siena-Firenze previsto il doppio convoglio

Dalla prossima settimana sulla linea ferroviaria Siena Firenze entrerà in funzione il il primo treno Blues a livello nazionale nella versione a doppia composizione: due convogli in grado di trasportare 600 viaggiatori. Effettuerà quattro corse al giorno: alle 6,36 da Siena per Firenze; alle 17,10 da Firenze per Siena; alle 19,41 da Siena per Empoli e alle 21.08 da Empoli per Siena. "Far viaggiare due treni in un’unica composizione permette di raddoppiare l’offerta soprattutto nelle ore di massima richiesta raggiungendo una capienza di 600 viaggiatori seduti e uno spazio per il trasporto di 16 biciclette- spiega Fs-. Questo permetterà di sostituire alcuni treni più datati della flotta della Toscana portando importanti vantaggi a livello ambientale. Il Blues è stato progettato appositamente per venire incontro alle esigenze dei viaggiatori, con una forte impronta sostenibile che si evince dalle numerose caratteristiche del treno. I materiali scelti sono ad elevato livello di riciclabilità (95%) senza dimenticare le ampie superfici vetrate con finestrini di lunghezza maggiorata. In dotazione un moderno impianto di climatizzazione con ottimizzazione dei consumi in base all’effettivo numero di passeggeri trasportati". Come dire, insomma, che si tratta di convoglio all’avanguardia e in grado di alzare il livello di comfort per i passeggeri. Una notizia, quella dell’arrivo del doppio treno, accolta positivamente dal popolo dei pendolari della Valdelsa, che però sulla loro pagina facebook chiedono più corse. "Andrebbe raddoppiata anche la corsa delle 16,10- suggerisce un pendolare- con l’estate e il flusso turistico verso Siena, fra persone e valigie (e sudore) non ci si starà". E ancora: "Ma ci vuole anche una corsa alle 15,10 da Firenze per Siena visto che a Rifredi siamo sempre in piedi- fa notare un altro pendolare. Mettere qualche vagone in più per un servizio che dovrebbe essere scontato, ovvero un treno decente per una tratta perennemente piena, per non dire stracolma, di pendolari e turisti, diventa una notizia. Ben venga il Blues raddoppiato, ne siamo felici. Le questioni grandi rimangono le soppressioni, le cancellazioni e i ritardi".