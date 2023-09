"Ecco come cambia la viabilità cittadina a Siena nel week-end"

Con il passaggio dell’Eroica, la viabilità subirà alcune modifiche. Oggi, dalle 5 alle 11, e domani, dalle 7 alle 11, nel Campo tra via Duprè e via Rinaldini, in via Rinaldini e in via del Porrione divieto di sosta con rimozione, divieto di transito, con momentanee interruzioni, a eccezione dei partecipanti e dei veicoli autorizzati per l’organizzazione. Per i veicoli provenienti da Casato di Sotto, obbligo di svolta a destra in direzione via Duprè. I veicoli per la raccolta dei rifiuti e i veicoli merci diretti all’anello superiore della Piazza potranno transitare, fino alla chiusura per il passaggio dei ciclisti, a doppio senso con ingresso e uscita sul lato Casato di Sotto verso via Duprè. Oggi, dalle 6 alle 12 e domani dalle 8 alle 12,30 nella Strada statale 2 Cassia Sud, nel primo tratto in accesso al civico 262a, e nella strada provinciale 34b di Murlo (strada di Radi), divieto di transito, con momentanee interruzioni, per il passaggio di ciclisti, veicoli al seguito, veicoli dei residenti. Le strade interessate dalla manifestazione sono: Montechiaro, Pieve al Bozzone, regionale 73 Levante, porta Pispini, Pantaneto, Banchi di Sotto, il Campo, via del Porrione, via di San Martino, via delle Cantine, via Roma, via Piccolomini, strada regionale 2 Cassia Sud, strada di Radi.